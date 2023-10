Algab Eesti populaarseim aktsiamäng

Juba 22. korda toimuvale aktsiamängule olid oodatud kõik investeerimishuvilised, olenemata vanusest ja varasemast kogemusest. Mängu eesmärk on teha kolme nädala jooksul virtuaalrahaga aktsiatehinguid ning kasvatada oma portfelli päris rahaga riskimata. Mängu võitjaks ja peaauhinna 5000 euro omanikuks saab see, kelle portfell kolme nädalaga kõige rohkem kasvanud on.

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson ütles, et paljud praegused aktiivsed investorid on just aktsiamängust esimesed kogemused kätte saanud. «See on ideaalne võimalus neile, kes on alles julgust või teadmisi kogumas, et oma esimene samm investeerimismaailmas teha. Virtuaalraha investeerides saab osaleja selgeks, kuidas käib tehingute tegemine, kuidas toimuvad erinevad hinnaliikumised kolme nädala vältel, millist mõju avaldavad turgudele ettevõtete majandustulemused ja palju muud olulist. See sisendab julgust ja enesekindlust, et tulevikus juba oma esimesed päris investeeringud teha,» sõnas Janson.