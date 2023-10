Varem on Telia oma 3G võrgu sulgenud märtsis Läänemaal, aprillis Rapla- ja Pärnumaal, mais Harjumaal ja septembris Tallinnas, Hiiumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal ning oktoobri alguses Lääne-Virumaal.

Telia alustas 3G võrgu sulgemist just nendest piirkondadest, kus on vanemate võrkude nagu 2G ja 3G kasutajate osakaal kõige madalam ning kus on enamus kliente kasutusele võtnud VoLTE toega telefonid, millega saab helistada 4G võrgus.