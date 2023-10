Euroopas on sein ees: venelased reisivad nüüd Jakuutiasse

Vene keskklassi reisimine Euroopasse on vähenenud 80 protsenti, sest viisapiirangute tõttu on see läinud neile keerulisemaks ja kulukamaks. Samuti teeb venelaste reisimise märkimisväärselt kallimaks rubla väärtuse langus euro suhtes. Samas seda agaramalt tegeletakse siseturismiga ja Vene reisifirmad avavad üha uusi puhkusesihtkohti.