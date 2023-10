Kui palju kütust säästab purjetaoliste «tiibadega» tuulejõul liikuv kaubalaev?

Selgus, et uued puistlastilaevad, millele on paigaldatud kolm purje, võiksid laeva prahtinud Cargilli andmetel kulutada 30 protsenti vähem kütust. Meretransport annab umbes 3 protsenti maailma süsinikdioksiidi heitkogustest, kuid laevatööstuse eesmärk on juulis sõlmitud kokkuleppe kohaselt jõuda 2050. aastaks nullheitmeteni.

229 meetri pikkune ja 32 meetri laiune Pyxis Ocean on nagu iga teine kaubalaev, kuid see on varustatud kahe suure jäiga purjega, mida tuntakse WindWingsi nime all. Need 37,5 meetri kõrgused tiivad kasutavad laeva edasiliikumiseks tuuleenergiat ja vähendavad sellega fossiilkütuse kasutamist, kirjutas CNBC.