Venelastel on pea ilmvõimatu pangast laenu saada

Venemaa krediidistatistika büroo andmetel oli septembris rahuldatud laenutaotluste osakaal vaid 19,6 protsenti. See on kõigi laenuliikide keskmine. Kuni selle aasta suve lõpuni oli keskmine heakskiidu määr umbes 40 protsenti, kirjutas Komsomolskaja Pravda.

Sellel, miks pangad lõpetasid venelastele laenude väljastamise, on rida põhjusi. Eksperdid ja panga esindajad selgitavad, et see juhtus keskpanga tegevuse tõttu, kes karmistas krediidiasutuste nõudeid. Nüüd on neil riskantsetele laenuvõtjatele laenu väljastamine keerulisem ja paljudel juhtudel ka kahjumlik.