REPORTAAŽ ⟩ Kuidas lõhnab 300 miljonit eurot roostetavat vanarauda Narva lähedal

Kui me kolmapäeval Narvas elektri- ja õlitööstuse kompleksi juures autost välja astusime, säras päike; Tallinnas sadas esimest lund. Kuna temperatuur oli viis kraadi, moodustas tööstusest õhku paiskuv veeaur romantilisi aurupilvi. Kostis kopsimist ja puurimist, tornkraanad turritasid nooli nelja ilmakaarde, sammuv ekskavaator tõstis taamal pruuni põlevkivi ühest hunnikust teise. Rahalõhn paitas ninasõõrmeid, tegelikult küll ärritas, aga õnneks ei pidanud me kauaks sinna jääma.

Sellal kui meie Narvas undavaid tehaseid imetleme, käib Tallinnas lisaks lumesajule ka kibe asjaajamine ministeeriumide kabinettides. Pärast riigikohtu eelmisel nädalal tehtud ostust, millega tühistati õlitehase ehitusluba, on korraga selgeks saanud, et uus õlitehas ei pruugi kunagi tööle hakata, sest selle ehitus ja kasutusload ei pea enam kohtus vett.

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ja juhatuse esimees Andrus Durejko on käinud sel nädalal kohtumas nii kliima- kui ka rahandusministeeriumi juhtidega. Kõigil on meelel ainult üks küsimus: kuidas seada seadusenormid nii, et uue õlitehase võiks valmis ehitada ja tööle panna?