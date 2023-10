Eesti Gaas tellib USA-st LNG lisalaeva

«Turg saab Balticconnectori olukorraga hakkama ja Inkoo terminali baasil on võimalik Soome tarbimismaht katta – Ameerikas ja Euroopas gaasi ja tankereid jagub, laevu saab üsna kiiresti juurde tellida ning ka varem on Inkoo terminal toiminud jooksva gaasinõudluse režiimis,» ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik pressiteates.

«Viimase nädalaga oleme astunud olulise sammu edasi – Gasgrid on teatanud Balticconnectori võimaliku taaskäivitumise aja ning Inkoo terminal koostab terminali kasutamise reeglid selleks talveks. Eesti Gaas omalt poolt on valmis näitama, et suudame olla keerulises olukorras ülesannete kõrgusel ja tarned klientidele tagada,» lisas Kaasik.