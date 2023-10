Soome politsei leidis merest eseme, mis võis lõhkuda gaasitoru

Soome keskkriminaalpolitsei teatas, et uurib, kas merest leitud ese on seotud Soome lahe gaasitoru kahjustustega. «Uurimine on kinnitanud, et kahju põhjustas väline mehaaniline jõud ning olemasoleva info põhjal ei ole kahtlust, et toru purunemise põhjustas plahvatus,» ütles uurimise juht, kriminaalkomissar Risto Lohi pressiteates.