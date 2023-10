Autoomanike liit on vastu plaanile liikluskindlustuse reeglite muutmiseks

Autoomanike liidu juhatuse liige Simmo Saar ütles rahandusministeeriumi plaani kommenteerides, et muudatus on pigem halb ning ta ei saa aru, millist probleemi see lahendama peaks. Liikluskindlustuse fondi tegevjuht mõistab probleemi, kuid ei pea praegust plaani parimaks lahenduseks.