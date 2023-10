Eesti ettevõte lõi moodsa poekottide pandisüsteemi

«See tähendab, et klient saab kottide tagastuse oma telefoniga ise registreerida ning kui see meieni tagasi jõuab saame tänu unikaalsele koodile info, kes selle tagastas ning väljastame talle pandisumma,» kommenteeris Bauni tegevjuht Ana Tilkson-Jaansalu. «Ühesõnaga tuleb kotte küll ühekaupa skaneerida, aga nende tagastamiseks ei pea kodust kuhugi minema,» selgitas ta.

«Sel moel kogume ka kotid kokku tagasi – kullerid liiguvad päeva lõpuks ju siiski poodi tagasi ja viivad ka meie kotid sinna, kust meie need siis kätte saame selleks, et need puhtaks pesta ja taas uuele ringile saata,» märkis ta.