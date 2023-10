Malta keelab elektritõukerataste rendiäri

Ametnike sõnul on pole hooletute juhtide trahvimine tulemust toonud ning häirivaid vahejuhtmeid tuleb pidevalt ette. Siseministri sõnul on trahve määratud sellel aastal juba ligi 11 000. Probleeme valmistab ohtlik sõidustiil ja hooletu parkimine. Näiteks on ratturid on korduvalt jalakäijatele otsa sõitnud ning valesti parkijad on korduvalt blokeerinud juurdepääse elanike garaažidele.