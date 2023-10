Kasutatud autode ekspert annab nõu, kuidas paljastada läbisõidupettusi

Uukkivi sõnul tasuks eriti hoolikalt uurida Lääne-Euroopast imporditud väikese läbisõiduga autode tausta. «Suurtes riikides, nagu Saksamaal, sõidetakse iga päev pikki vahemaid ning autode keskmised läbisõidud aastas jäävad 25 000–40 000 kilomeetri kanti. Aastas alla 20 000 läbisõidu kilometraažiga autot sealt üldjuhul ei leia,» ütles ta.

Hinda autoosade kulumist

Kui läbisõidu suhtes püsib endiselt kahtlus, siis tasuks margiesinduses või mõnes korralikus töökojas teha autole tehniline ülevaatus. «Paljude uuemate autode puhul on hodomeetri kerimine võimalik diagnostikaseadme abil tuvastada. Suuremale läbisõidule viitavad ka erinevad kulumisjäljed,» väitis Uukkivi.

Sõidukit ostes tasuks alati hinnata autoosade kulumist. Suurele läbisõidule viitab näiteks väsinud välimusega automatt. Kui autoga on palju sõidetud, siis kulub juhipoolne matt pedaalide juurest viledaks või tekib sinna kingakontsa hõõrdumisest isegi auk. Uukkivi sõnul asendatakse need ostjale parema mulje jätmiseks sageli uute vastu, seega tasub alati hinnata ka juhipoolse mati all oleva põrandakatte seisukorda. Sinna tekkinud kulumisjälgi on juba raskem peita.

Rohkem kui paarisaja tuhande kilomeetrisele läbisõidule viitavad ka juhiistme kanga või naha räsitud väljanägemine ja kulumisjälgedega roolikate ja käigukangi valitsa ümbris. Kunagi ei saa välistada, et pettustele spetsialiseerunud ettevõtted on sellised kulunud detailid vahetanud veidi uuemate vastu välja. Seda võib kahtlustada, kui need on muust interjöörist värskema ilme või erksama tooniga.