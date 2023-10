Ärireiside ja konverentsiturismi arengud Eestis: mis on aastatega muutunud?

Lisasagedused uues lennuplaanis

Puhkusereiside puhul võib lennuplaan olla paindlik, kuid ärireiside puhul on täpne ajagraafik kriitilise tähtsusega. Reeglina tähendab see soovi lennata hommikul sihtkohta ja õhtul koju naasta, vältides liiga varajasi või hiliseid väljumisi. Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaama jaoks esmatähtsad äriliinid sihtkohtadesse, millega on Eestil tugevad ärisuhted ja kaubavahetus. «Klassikalised äriliinid on meie jaoks Stockholm, Brüssel ja Vilnius, mis on juba aastaid suurima ärireisijate osakaaluga,» rääkis Pärgmäe, kelle sõnul on Eesti jaoks esmatähtsad ühendused Põhjamaade, Balti riikide ning ka Euroopa suurimate ärikeskustega.

Talvehooajal on Vilniusse võimalik nädala keskel teha ühepäevaseid reise, kuna hommikused väljumised toimuvad esmaspäevast neljapäevani ja õhtused lennud on varasemad kui suvel. «Stockholmi liinil lendab SAS tööpäeviti kuni neli korda päevas, mis on ärireisijate jaoks äärmiselt oluline. Samal liinil lendab ka Ryanair, mille graafik sobib pigem puhkusereisijatele,» ütles Pärgmäe. Ka Brüsseli suunal on talvel neli lendu nädalas, küll aga peavad ärireisijad viimase puhul arvestama, et lennud toimuvad nädala alguses hommikuti ja nädala teises pooles õhtuti.