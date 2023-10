Digikulla platvorm: kuld on raha, isegi kui seda maksevahendina ei kasutata

«Kuld on endiselt oluline osa paljude keskpankade reservidest ning keskpankade vahelised kullatehingud on seotud reservide ümberpaigutamisega. Lisaks kasutavad keskpangad kulda ka väärtuse säilitamiseks ja kaitseks inflatsiooni eest. Kullal on kindel maailmaturu hind/väärtus ning populaarsuse tõttu on see ka äärmiselt likviidne ehk lihtsasti fiat valuutasse (nt euro) igal hetkel vahetatav,» ütles Raudberg.