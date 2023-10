Soome gaasivõrguettevõte: Balticconnector võetakse kõige varem kasutusele aprillis

Balticconnectori remont venib ettevõtte teatel nii keeruliste mereolude kui ka ametkondlike juurdluste tõttu. Samas kinnitas Gasgrid, et soomlaste gaasisüsteemi olukord on stabiilne ja gaasitarned kindlustatud.

Poolteist nädalat tagasi rikutud Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnectori kahjustus on igal juhul inimese tekitatud, on öelnud kaitseminister Hanno Pevkur (RE). Kas kahjustus oli tahtlik või juhtus see kogemata, peab näitama uurimine, kuid meelega lõhkumise poolt räägib tõsiasi, et samal ööl läks katki ka Elisa internetikaabel, kirjutas Postimees.