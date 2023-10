Tele2 hoidis ühes kuus ära 6,6 miljonit turvaohtu

Digikaitse hoidis septembris ära ka ligi 680 000 C&C-domeenidega seotud intsidenti, mida kasutatakse seadmete kaugjuhtimiseks. «Tegemist on ohtliku ründeliigiga, kus ründaja kasutab kasutajate nakatunud seadmeid, mida nimetatakse ka «botnetiks», et juhtida ja kontrollida oma ründetegevusi keskse juhtimiskeskuse kaudu. See keskus võib olla server või muu veebiressurss, mida ründaja kasutab rünnakute planeerimiseks, koordineerimiseks ja kontrollimiseks. Kõige selle juures tasub meeles pidada, et sageli kasutatakse ühe pahavaraga rünnaku puhul mitut erinevat ründeliiki korraga, mistõttu on laiapõhjaline kaitse väga oluline,» ütles ta.

Kaitsele tuleks tähelepanu pöörata enne rünnakut

«Statistika näitab, et Digikaitse on tänapäeva maailmas oluline teenus, mis töötab 24/7, ilma et inimene peaks ise midagi tegema,» ütles Jaago. Kui kasutaja satub ohtlikule lehele, siis kuvab Digikaitse lehe asemel hoiatust ja vastavalt lehe riskiastmele lubab ainult tagasi minna eelmisele lehele või pakub võimalust kasutajal omal riskil soovitud aadressile edasi minna. «Antud soovitusi tuleks igal juhul väga tõsiselt võtta,» soovitas Jaago.

Tele2 Digikaitse või Bitdefenderi teenused kaitsevad kasutajaid küll paljude turvaohtude eest, kuid sellele lisaks tuleks igaühel meist pöörata tähelepanu oma andmete kaitsmisele. Näiteks tuleks teha kindlaks, et erinevate kasutajakontode paroolid oleksid erinevad ega kergesti äraarvatavad. «Soovitatav on kasutada ka paroolide haldustarkvara nagu LastPass, Bitwarden, 1Password, Dashlane ja KeePass,» ütles Jaago. Turvalisuse huvides tasub oma kontosid alati kaitsta mitmeastmelise autentimisega, mis nõuab kasutajalt sisselogimisel enda tuvastamist erinevatel viisidel.