Eesti päikeseauto uudne lahendus aitaks elektrisõidukitel säästa energiat

«Solaride sündis 2020. aastal kahe Tartu Ülikooli tudengi initsiatiivist ehitada valmis Baltikumi esimene päikeseauto. Tänaseks on sellest välja kasvanud interdistsiplinaarne haridus- ja koostööprojekt, mille põhifookuseks on tulevikutalentide arendamine ning tehnoloogiahariduse populariseerimine,“ kirjeldas päikeseauto meeskond Solaride’i ideed oma kodulehel. Tänaseks on projektiga seotud üle 300 gümnasisti, tudengi, mentori, koolitaja ja koostööpartneri.

Viimased kaks aastat on meeskond disaininud ja ehitanud Solaride’i teise põlvkonna sõidukit, mis pannakse oktoobri eelviimasel nädalavahetusel proovile Austraalias toimuvatel päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge.

Päikeseautode disainimisel saavad kokku teadmised aerodünaamikast, autode ehitamisest ja energiakasutusest. Novella Uiga sõnul on Solaride’i eesmärk tekitada noortes huvi tehnoloogiahariduse vastu. Eestis jääb järgmise kümne aasta jooksul puudu 2/3 töötleva tööstuse inseneride järelkasvust.

Naised inseneriks

«Minu isiklik kireprojekt on aga naised inseneerias,» lisas Uiga. Solaride on hea väljund näitamaks, et inseneeria pole ainult meeste pärusmaa vaid ka naised saavad olla sellel alal väga edukad. «Tahame tüdrukuid julgustada õppima inseneriks. Ka mina alguses kartsin seda valikut,» tõdes ta. Uiga on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Telemaatika ja arukate süsteemide peaeriala, keskendudes küberfüüsikalistele süsteemidele.