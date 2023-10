Jurist: vilepuhuja kaitse seadus asetab tööandja õlgadele lisakoorma

Kõik vilepuhujad vajavad kaitset

Usume, et suurematel ettevõtjatel ei ole probleemi selgitamaks välja, millised ELi õiguse rikkumised jäävad teavitaja kaitse seaduse kohaldamisalasse praeguse seaduseelnõu järgi ning millised neist on seotud tema majandustegevusega. Samas väiksematelt ettevõtjatelt, kellel samuti tekib kohustus luua vihjeliin, võib tuvastamine nõuda oluliselt rohkem ressurssi kui varasema seaduseelnõu puhul. Õigusaktide nimekiri on väga pikk ning vajalik on Eesti-sisene arusaam sellest, millised teod tuleb lugeda ELi õiguse rikkumiseks teavitaja kaitse seaduse alusel. Sellise ELi õiguste rikkumiste kaardistuse võiks teha riik, et tagada seaduse ühetaoline kohaldamine ja teavitajate kaitse ühtlane standard, kuid tegelikus elus seda tõenäoliselt ei tule.

Kui olukorda vaadata nn vilepuhuja silmade läbi, siis tema jaoks on kõige tähtsam teada, milliseid rikkumisteateid tööandja temalt ootab. Mida segasemad on tööandja sõnumid oodatavate rikkumisteadete ja teavitaja kaitse kohta, seda tõenäolisemalt jäetakse rikkumisest teavitamata või pöördutakse oma teatega otse pädevasse asutusse. See aga läheb vastuollu seadusandja mõttega luua õiguslik raamistik selleks, et inimesed saaksid oma murest anda teada esmajärjekorras tööandjale. Too saab võimalikule rikkumisele reageerida kiiremini ja tõhusamalt kui ükskõik milline väline asutus ning selle läbi kahju ära hoida või seda piirata.

Nii rikkumisest teavitajate kui ka ettevõtjate huvide paremaks kaitsmiseks oleks mõistlik muuta seaduseelnõud selliselt, et seaduse kohaldumisalasse jäävad endiselt rikkumised direktiivis toodud kaheteistkümnes ELi jaoks olulises valdkonnas (nt tarbijakaitse, keskkonnaõigus, maksuõigus), kuid seda sõltumata sellest, kas rikkumise koosseis tuleb ELi õigusest või siseriiklikust õigusest. Isikud, kes teavitavad rikkumisest, mis tuleneb Eesti õigusest, vajavad meie hinnangul ELi õigusega samaväärselt kaitset.

Kui me oleme Eestis kokku leppinud, et mingi tegu (või tegevusetus) on ebaseaduslik, siis võiks eeldada, et soovime aidata kaasa nende õigusrikkumiste kiiremale ja tõhusamale avastamisele organisatsioonide endi poolt ning kaitsta neid julgeid inimesi, kes rikkumistest teatavaid. Mida tõsisem on rikkumine, seda enam vajab teavitamine inimese põhimõttekindlust ja julgust ning seda enam on see ka organisatsioonide huvides, kuna tagajärjed võivad olla neile raskemad.