Coop Pank teenis rekordkasumi, hoiuste maht kasvas kiirelt

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kasvas panga laenuportfell kolmanda kvartalis üldist majanduskeskkonda arvesse võttes heas tempos ja viivises oleva laenuportfelli maht püsis jätkuvalt lähiaastate madalaimal tasemel. «Head hoiuste pakkumised on toonud pangale juurde palju uusi kliente, kellest osa on tulnud üksnes tähtajaliselt hoiustama, mitte aktiivselt arveldama. Seetõttu nägime kolmandas kvartalis aktiivselt arveldavate klientide arvus mõõdukat kasvu. Töötame selle nimel, et ka tähtajalised hoiustajad hakkaksid Coop Panga igapäevapanganduse teenuseid kasutama,» lausus Truu.