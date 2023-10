Aktsiad on praegu kallid, nendib Kivinurm-Priisalm. Aktsiate ja Tallinna üürikinnisvara asemel soovitab ta investeerimisobjektina kaaluda võlakirju, mille tootlus on samaväärne aktsiate omaga, kuid riskid seejuures väiksemad.

Kuidas edeneb Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majandusel järelejõudmine Lääne-Euroopale?

Ma ei kasutaks väljendit «Kesk- ja Ida-Euroopa», kuna «Ida-Euroopa» mõjub sõimusõnana, vaid terminit «arenev Euroopa».

Areneva Euroopa majanduse ja elatustaseme tõus on jätkunud hoogsalt. Viimase 12 aastaga on uued Euroopa Liiduga liitujad saanud rikkamaks, samal ajal on enamiku Euroopa riikide rikkus Euroopa keskmisega võrreldes langenud. Positiivsed erandid on olnud Norra, Taani ja Island, kõige suurema kaotuse on läbi teinud Kreeka.

Alates 2010. aastast on näiteks Poolas majanduse kogutoodang kasvanud 55 protsenti, Rumeenias 60 protsenti, Eestis 45 protsenti. Samal ajal on Saksamaal kasv olnud kõigest 14 protsenti, Prantsusmaal üheksa. Ka koroonakriisist taastumine on olnud kiirem just areneva Euroopa riikides.

Investeerimisel on peamine muutus, et arenev Euroopa on nüüd osa Euroopast. Kui kümme aastat tagasi oli investorite jaoks areneva Euroopa piirkond pigem osa globaalsetest arenevatest turgudest, siis nüüd näeme, et Euroopa-suunaliste investeerimisfondide portfellides on ka areneva Euroopa piirkonna aktsiaid. Poola on näiteks juba aastast 2018 arenenud aktsiaturg.