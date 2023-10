Estonian Celli tehase juht sai omanikult armuaega aasta lõpuni

«See pole mingi saladus, et oleme tänavu üheksa kuuga saanud 13 miljoni eurose ärikahjumi. Puhaskahjum on veelgi suurem. Jah, meil õnnestus eelmise aasta esimeses pooles sisendhindade tõus tootehinnale lisada, aga aasta teises pooles tuli see bumerangina meile tagasi – toote turuhinnad hakkasid langema, meile öeldi, et selliste hindadega me ei osta, ja isegi kui hinda langetasime, olime konkurentsis kaotanud kaks suurt klienti Skandinaaviast, kelle asendamisega tegeleme siiani.» Konkurentsis püsimiseks pidi ettevõte üle vaatama senise töökorralduse, millele järgnes ka koondamine. «Koondamisi me rohkem ei plaani. Et tehas 24/7 töös hoida, on inimesi vaja. Räägitakse, et automatiseerige: meil on kõik nii automatiseeritud, kui vähegi saab, aga inimesi on vaja masinate hooldamiseks ikka,» selgitas Pärn.