Analüüs ⟩ Nafta hind liigub 100 dollari taseme poole

Ta lisas, et kuigi USA jaemüük kasvas septembris rohkem kui oodati, võis see olla tingitud intressimäärade tõusu ootusest aasta lõpus. «Intressi tõstmisega soovitakse aeglustada majanduskasvu ning see vähendab ka nõudlust naftatoodete järele, mis omakorda avaldab mõju ka nafta valmistoodete hinnale,» ütles Sassi. Nafta hinnale avaldab mõju ka USA toornafta laovarude seis, mis pärast eelmise nädala tõusu langesid nädala jooksul 4,5 miljonit barrelit.

«Samas aga märgiti kommentaaris ära ka võimalik naftatarnete vähenemine Venezuelast ja Iraanist, mis on mõlemad USA sanktsioonide all. Hoolimata sanktsioonidest on Iraani nafta tarned 2023. aasta vältel kasvanud, sest väidetavalt on USA sanktsioonidele läbi sõrmede vaadanud, et tagada globaalsele naftaturule lisamaht. Lisaks on USA Venezuelaga kehtestatud naftasanktsioonide leevendamise osas pidamas läbirääkimisi,» rääkis Sassi.