Miljardär Elon Musk on tõstatanud võimaluse keelata Euroopa Liidu kodanikel sotsiaalmeediafirma X kasutamine, vahendab Insider.

See samm oleks vastus Euroopa Liidule, mis on karmistanud oma eeskirjasid selliste küsimuste puhul nagu vihakõne levitamine sotsiaalmeedias. Väidetavalt on miljardär üha enam pettunud Euroopa Liidus, kes tahab teada saada, kuidas Muski ettevõte takistab kahjuliku sisu levitamist.