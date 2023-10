Eesti suurendab koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga

«Eesti on olnud Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriik kaheksa aastat. Selle aja jooksul on ESA aidanud Eestil kasvatada mitte üksnes meie kosmosesektorit, vaid süvatehnoloogia sektorit laiemalt. ESA toel oleme andnud hoogu juurde innovatsioonile ja teadustööle ning pakkunud Eesti ettevõtetele väljundit läbi kosmosetehnoloogiate arendamise. Eesti on selle eest tänulik ning täna sõlmitud leping avab uue peatüki ESA ja Eesti suhetes,» ütles Tiit Riisalo.