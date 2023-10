Washingtonis asuva peakorteriga Carnegie rahvusvahelise rahu sihtkapitali teadurid leiavad, et Venemaa annab oma eelarvega maailmale märku, et sõda võib tulla pikk.

Mõttekoja hinnangul on see sünge tulevik sisse kirjutatud Kremli kavandatavasse 2024. aasta eelarvesse, mille kohaselt valitsus kavatseb suurendada sõjalisi kulutusi rekordilise 6 protsendini riigi SKTst. Seda on tunduvalt rohkem kui tänavune sõjaline eelarve, mis moodustab 3,9 protsenti Venemaa SKTst. Veel 2021. aastal oli see vaid 2,7 protsenti.