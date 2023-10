Aegunud liikluskindlustus asendub tulevikus kalli sundkindlustusega

«Liikluskindlustus on oluline osa sotsiaalsest turvavõrgust, mis kaitseb nii neid, kes on liiklusõnnetuses kannatanud, kui ka neid, kes õnnetuse põhjustamises süüdi on jäänud. Liikluskindlustus ei hoia õnnetusi ära, küll aitab leevendada selle majanduslikke tagajärgi. Seega on riigi jaoks oluline tagada, et sõidukid oleksid kindlustatud ja pakutav kaitse piisav,» sõnas rahandusminister Mart Võrklaev muudatuse kohta.