Sügistormi purustused olid viimase pea 20 aasta raskeimad

Tormituulte tehtud kogukahjusid on praeguseks kokku loetud 522 000 euro eest. Seni esitatud kahjujuhtumitest üle poole on seotud kodukindlustusega, millest enamiku põhjustasid elu- ja abihoonetele ning aedadele kukkunud puud, samuti said kannatada katused. «Kõige kallimad ongi katustele tekkinud kahjud, praeguseks on suurim teadaolev taastamisele kuuluv summa 40 000 eurot,» ütles Lepvalts. Sõidukite puhul olid peamiseks kahjude põhjuseks autodele kukkunud puud või murdunud oksad.