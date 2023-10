Michal tegi riigikogus torke EKRE suunas: maksuraha läheb kuluhüvitiste peale

Riigikogus oli täna arutelu all keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega on kavas tõsta maksumäärasid. Michal selgitas riigikogu liikmetele, et seaduse muutmise eesmärk on ajakohastada saastetasusid välisõhu ja veevaldkondades ning põlevkivijäätmete ja ohtlike jäätmete osas.