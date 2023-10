Järve keskuse omanikul on plaanis uus linnaruum

Uue linnaruumi aluseks on Arumaa sõnul üldplaneering ning Nõmme kui ka Kristiine linnaosa üldplaneeringud. Selleks, et linnaruum saaks valmis korraldatakse Arumaa sõnul konkurss, kus soovitakse leida sobivaim lahendus arendatavale linnaruumile.

Arumaa lisas tutvustamisel, et uue linnaruumi territooriumi suuruseks on ligikaudu 14 hektarit, sealjuures on plaanis võistlusalale kavandada 250 000 ruutmeetrile alale kõrghoonestust. Sealhulgas toitlustusasutused, hotellid, meelelahutus. Piirkonna ehitiste absoluutkõrgus on 83 meetrit ehk umbes 13 korrust.