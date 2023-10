Kösti sõnul valmistab LIDO-le selline olukord aga muret – ehkki finantspoolelt vaadates on kõik tasakaalus, inimesed käivad ja kiidavad. «Me tegelikult ju soovime, et klient ei tarbiks liialt suuri toidukoguseid, et ta ei tarbiks üle,» selgitas Köst ja lisas, et LIDO tahab kaasa aidata hoopiski mõistliku koguse tarbimisele.