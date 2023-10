Kliimaministeeriumi kantsler selgitas, miks kohus Eesti Energia õlitehase ehituse seisma pani

Kas see tähendab, et tehast üldse ei tule - ei tähenda. Küll aga tähendab see, et juhul kui tehas ehitatakse, ei ole seda võimalik sellisena käitada kogu eluea jooksul. Eesti Energia on tehase ehitusega ilma kompleksluba omamata võtnud suure äririski. Esitame lähiajal valitsusele ettepanekud seadusemuudatuseks, mis võimaldab komplekslubasid väljastada ka tähtajaliselt. See võimaldab ettevõtetel teha investeeringuotsused selges õiguslikus raamistikus, ka antud juhul. Eesti Energial tasuks lähtuvalt Riigikohtu otsusest analüüsida tehase rajamise majanduslikku mõttekust.