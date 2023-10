Soomes karmistavad kindlustusfirmad sagenud tormide tõttu väljamaksete reegleid

Kindlustusfirmade esindajate sõnul ei piisa üksi üldjuhul üksi vihmast tekkinud kahjustusest, et hüvitist saada, vaid selleks peab olema kaalukam põhjus, näiteks hoonele pealekukkunud puu, tuulega lendu läinud detalid või üleujutatud kelder.

Juhul, kui kahju on põhjustanud suur vihmasadu, siis on klientidel on nüüd suhteliselt keeruline hüvitist saada.