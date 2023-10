USA keskpank on tõstnud inflatsiooniga võitlemiseks intressimäärasid, mis on kasvatanud laenukulusid. Uus intressitase ei puuduta aga mitte vähimalgi määral seni kodulaenu võtnuid, vaid see kaheksa protsenti kehtib neile, kes sõlmivad uued kodulaenulepingud.