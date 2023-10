Telia teenis selle aasta esimese üheksa kuuga tohutu kasumi

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul aitavad tugevad äritulemused jätkata investeeringuid teenuste kvaliteeti ja kriisikindlusesse. «Olles elutähtsa teenuse pakkuja, on meie teenuste toimepidevus kriitilise tähtsusega. Hea näide on hiljuti Eestit tabanud sügistorm Patrick, mis oli oma olemuselt tunduvalt intensiivsem, ulatuslikum ja pikem kui mitmed varasemad tormid. Tänu sellele, et oleme viimastel aastatel suurendanud investeeringuid oma võrkude ja teenuste toimepidevuse parandamisse, mõjutas varasemast tugevam torm Telia teenuseid oluliselt vähem kui näiteks 2019. aastal peamiselt Lõuna-Eestit raputanud sügistorm,» kommenteeris Haljand pressiteates.