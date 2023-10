Ettevõtlusorganisatsioonid: maksutõusud halvendavad konkurentsivõimet

Ettevõtlusorganisatsioonidele valmistab tõsist muret viimasel paaril aastal märkimisväärselt halvenenud Eesti ettevõtete konkurentsivõime rahvusvahelistel turgudel. Osaliselt tuleneb see globaalsest nõudluse vähenemisest, kuid osaliselt ka valitsuse otsustest. Samal ajal ei ole aga näha valitsuselt samme konkurentsivõime parandamiseks, teatasid organisatsioonid.

Pöördujad juhivad tähelepanu, et Eesti majandus on langenud alates eelmise aasta teisest kvartalist. Sealjuures vähenes Eesti päritolu kaupade eksport augustis 21 protsenti, Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 12 protsenti vähem toodangut kui aasta tagasi ning töötuse määr on tõusnud selle aasta esimesest kvartalist.