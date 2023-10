Iseteeninduskassades on nähtud kaubanduse tulevikku, mis võimaldab poodidel hoida kokku tööjõukuludelt ja tagada klientidele kiirema teeninduse. Ometi teatas Rootsi suurim jaekett ICA kevadel, et paneb osa iseteeninduskassadest kinni.

Möödunud nädalal teatas ka Soomes tegutsev K-Supermarket, et piirab Tampere kaupluses iseteeninduskassades makstavate toodete arvu: edaspidi saab seal maksta kõige rohkem kaheksa toote eest. Põhjus on mõlemas juhul üks – vargused. «Oleme kokku puutunud juhtumitega, kus suurte ostukorvide puhul jäetakse kallimad tooted läbi piiksutamata,» põhjendas poepidaja Jonna Railamo koguselise piirangu kehtestamist.

Eesti kaupmehed ütlevad, et kasvav mure pikanäpumeeste pärast pole võõras neilegi. «Peame seda suureks probleemiks,» möönis Selveri turundusosakonna töötaja Jürg Samel. Talle sekundeeris Rimi Eesti formaadijuht Jelena Litvinovitš: «Eks see ole kindlasti probleem, millega peame arvestama. Kasvanud on nende vargused iseteeninduskassades või muid digilahendusi kasutades.»