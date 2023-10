Gaza haiglarünnakuga kaasnenud nafta hinna tõus jõuab peagi Eestisse

Kauplejad arvestasid hindadesse riskipreemiad sisse kohe, kui selgus, et haigla purustanud plahvatuses hukkus sadu palestiinlasi, milles Iisraeli ja Palestiina ametnikud hakkasid süüdistama teineteist. Jordaania tühistas seejärel tippkohtumise, kus pidid osalema nii USA president Joe Biden kui ka Egiptuse ja Palestiina liidrid ning millelt oodati pingete leevendamist.

Biden saabus kolmapäeval Iisraeli, lubades riiki toetada sõjas Hamasi vastu, ning väitis, et Gaza haigla plahvatust ei põhjustanud ilmselt ­Iisrael, vaid nende vastased, kuid jättis täpsustamata, kes need vastased siis on.