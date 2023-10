«Praeguse põlvkonna jaoks saab olema raskem rikkaks saada, sest konkurents on suurem,» ütles Warren Buffetti äripartner ja Berkshire Hathaway 99-aastane aseesimees Zoomi veebisaidil avaldatud blogipostituse kohaselt, vahendab Business Insider.

Munger märkis siiski, et pika teekonna juures on ka positiivseid külgi, ning soovitas inimestel võtta omaks samad harjumused, mis aitasid tal edu saavutada.