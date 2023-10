Eesti tahab koos Prantsusmaaga rohetehnoloogiaid arendada

«Eesti on ideaalne koht rohelise energiaga kaasaegsele tööstusele ning meil tehakse kõrgetasemelist teadus- ja arendustööd. Prantsusmaal on jällegi olemas tugevad tööstusettevõtted, kellel on kogemusi suuremahuliste tootmisvõimsuste loomisega. Lisaks on Prantsusmaa koduks sellistele olulistele tööstusharudele nagu terasetootmine, auto- ja keemiatööstus, mille süsinikuheidet soovitakse lähiaastatel vähendada ning selleks otsitakse partnereid. Nende kokku viimisel Eesti innovatiivsete lahendustega saavad kasu mõlemad pooled,» selgitas Riisalo.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on energiasõltumatus muutunud riikide jaoks julgeolekuküsimuseks ning selle tagamiseks tuleb kiirendada üleminekut taastuvenergiale. «Prantsusmaa on juba praegu üks rohelisema elektritootmise ja -tarbimisega riike Euroopas. Ka Eesti on selles suunas jõuliseid samme teinud ning see on selge sõnum, mis julgustab meie ettevõtjaid ja ka rahvusvahelisi investoreid tegema investeeringuid taastuvenergia tootmisesse ja rohetehnoloogiatesse laiemalt. Ootused rohetehnoloogiate, näiteks vesiniku osas on kõrged, kuna neil saab olema võtmeroll meie kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisel,» rääkis peaminister.