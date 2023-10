Sel aastal on tehasest tellitud autode osakaal kogu müügist ligi kolmandiku võrra väiksem kui eelmisel aastal, samal ajal kui müük on kasvanud 5 protsenti. Ostuotsuse puhul kaalutakse see võrreldes varasemaga rohkem läbi ning eelistatakse kaupa, mis on kohe saadaval.