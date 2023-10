JÄRELVAADATAV ⟩ Kas teadus- ja arendustegevuse maksusoodustused aitaksid meie majandust?

Eesti majandus on teist aastat järjest languses ja perspektiiv pole hetkel kuigi helge. Seda olukorras, kus oleks hoopis vaja ennaktempos investeerida ja tooteid-tehnoloogiaid arendada, et rohemajanduses hea ekspordipositsioon sisse võtta.

Tarvilik on Eesti pikaajalise konkurentsivõime teema taas fookusse tõsta, otsides ja vaagides varasemast julgemaid ideid. Üheks selliseks ideeks on maksusoodustuste võimaldamine neile ettevõtetele, kes investeerivad teadus- ja arendustegevusse (TA), et tuua turule uusi tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid.