Soomes vähenes õlle müük, lobistide meelest võib olla põhjus alkoturism Eestisse

Ühing teatas, et õllemüük on langenud juba aastaid ning märkis, et Soomes on euroliidu kõrgeim õlleaktsiis. Ehhki Soomes on kaalutud järgmisest aastast õlleaktsiisi langetamist, oleks kavandatava otsuse läbiminekul riik ikkagi edetabeli tipus.