Eesti Energia juht: õlitehase valmimist hoiab kinni kliimaministeerium

«Meil on keskkonnamõjude hinnang, mis on täna kinnitamata kliimaministeeriumis, mis ootab oma järge. Keskkonnamõjude hinnangut me oleme menetlenud poolteist aastat ja me tahaksime sellega liikuda edasi kasutusloa suunas. Aga täna me ei ole seda menetlust suutnud jätkata, kuna me ei ole saanud kinnitust kliimaministeeriumist,» ütles Durejko.

Durejko märkis, et õlitehas on valmimisjärgus. «Meie plaan oli ta valmis ehitada esimese kvartali või aprillikuu lõpuks,» sõnas ta.

«See on meie keemiatööstuse ja süsiniku jalajälje vähendamiseks hästi oluline. Kui see nüüd ära peatati, siis tähendab see seda, et see tegevus jääb meil seisma. Meil ei ole mõtet minna vastuollu ühiskonna ja keskkonna nõuetega. Loomulikult õli tootmine põlevkivist täna emiteerib väga palju süsinikku,» lausus Durejko.

Riigikohus tühistas Eesti Energia kontserni kuuluva Enefit Power ASile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel.

Enefit Power AS, toonane Enefit Energiatootmine AS, esitas 2019. aasta 18. novembril Narva-Jõesuu linnavalitsusele ehitusloa taotluse Ida-Virumaal Auvere külas õlitehase rajamiseks, mille linnavalitsus 2020. aasta 27. märtsil andis.

Noort avalikkust esindav keskkonnaorganisatsioon MTÜ Loodusvõlu esitas omakorda 2020. aasta 26. aprillil Tartu halduskohtule kaebuse ehitusloa tühistamiseks, väites, et ehitusluba on vastuolus rahvusvaheliste kliimakokkulepetega ja ehitusloa mõjud nõuetekohaselt hindamata.

Kliimaminister Kristen Michal ütles septembris VKG keskkonnakonverentsil, et paneb seisma põlevkivi kaevelubade menetlemise. Michal ütles toona Enefit Poweri uue õlitehase avamisega nõustumise otsust puudutavale küsimusele vastates, et seda vastust tuleb veel oodata.