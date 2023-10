ANALÜÜS ⟩ Miks riigikogu liikmete kuluhüvitiste kaotamine pole hea mõte?

Eelmisel nädalal kirjutas esmalt Äripäev , et Grünthal on viieminutilise vahega tankinud oma autosse nii bensiini kui diislikütust. Paar päeva hiljem kirjutas Eesti Ekspress , et samal ajal, kui ta viibis riigikogu saalis, kasutati tema kütusekaarti.

Grünthal keeldus Postimehele kütuseskandaali asjaolusid kommenteerimisest, mis on avaliku kommunikatsiooni seisukohalt kehv lahendus ja ärritab inimesi, kes tunnevad, et nende õiglustunnet on riivatud. Sellest võib inimlikult aru saada, sest asi näeb halb välja ja maksumaksjatel on õigus nõuda, et riigi raha kasutataks sihtotstarbeliselt. Kuid kuluhüvitiste kaotamisega saabuvatest probleemidest ei tasuks siiski mööda vaadata.