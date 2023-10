Kestlikku turismi on Eestis varem uuritud vaid piirkonniti. Tänavu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja KredExi ühendasutuse ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbiviidud uuring on esimene, mis võtab luubi alla jätkusuutlikkuse Eesti turismis tervikuna.

Uuringusse andis oma panuse ühtekokku 550 turismiteenuste pakkujat. Ühendasutuse turismiosakonna kvaliteedikoordinaatori Imbi Lepik-Martinson tõi kõige olulisema järeldusena välja selle, et turismiettevõtted on mõistnud, et kestlik tegutsemine on vajalik ning enam ei küsita miks, vaid tahetakse teada kuidas.