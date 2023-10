Elektriautode kasvav populaarsus annab hoogu Teslade müügile

Elektriautode kasvava populaarsuse tuules on automüüjate kinnitusel hoogustunud ka kallite Teslade müük ning tänu riigi toetusele ja langenud hinnale on need kättesaadavad varasemast rohkematele autoostjatele. Kui aga selline auto garantiiremonti vajab, siis Eestis seda ametliku esinduse puudumise tõttu teha ei saa, kirjutab ERR.