Tehniline- või fundamentaalanalüüs – kumb sobib paremini krüptoturgudele?

Tehniline analüüs (TA) on turuliikumiste analüüsi tüüp, mis püüab prognoosida tulevast turukäitumist lähtudes varasemas hinna liikumisest ja tehingute mahust. TA lähenemisviisi rakendatakse laialdaselt aktsiatele ja teistele varadele traditsioonilistel finantsturgudel, kuid see on oluline ka krüptovaluuta turul.