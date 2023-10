Valitsus vajab eelarve täitmiseks mulluse ostupalaviku kordumist

Käibemaksu tasumine kasvab järgmisel aastal 14 protsenti, mis tuleb tarbimise, kodumajapidamiste ja valitsussektori investeeringute ning valitsussektori kulutuste kasvust, seisab riigieelarve seletuskirjas. Samuti on arvestatud, et käibemaksutulu mõjutab selle standardmäära tõus 22 protsendini. «2024. aasta käibemaksu tasumise prognoos tõuseb võrreldes 2023. aastal prognoosituga 507 miljoni euro võrra, enam kui nelja miljardi euroni,» arvutas rahandusministeerium.

Et maksulaekumine kasvaks, peab suurenema tarbimine, kuid selle maht on sel aastal järjest vähenenud, ja kui varem kasvatas maksulaekumisi hinnatõus, siis ka see on viimastel kuudel järsult pidurdunud ning inflatsiooni aeglustumine järgmisel aastal jätkub.