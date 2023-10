Stebby platvormil saab nüüd ka tervisekindlustuspakette osta

Tervisekaitse pakette pakutakse koostöös IIZI Kindlustusmaakler AS-iga ja kindlustusteenuse pakkujaks on ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal. Pakettide nimedeks on Ela tervelt, Ravi kiirelt ja Ole hoitud ning nende igakuine hind jääb tööandja jaoks maksuvaba terviseedenduse piiridesse ehk kuni 33 eurot kuus. See omakorda tähendab, et ettevõtetele on tervisekindlustuse paketid maksuvabad, aidates vältida lisakulusid ja erisoodustusmaksu.