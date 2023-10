Autofirma: elektriautode müük kasvab märgatavalt

«Kui me võtame puht protsentuaalselt, siis neli-viis aastat on elektriautode müügi kasv püsinud kahekordne. Alguses olid mahud väikesed: 30 ühikut, siis 60 ühikut, siis 120 ühikut. Tänaseks on 6 protsenti kõigist Eestis müüdavatest uutest autodest elektrilised,» märkis Tibbing pressiteates.

«Kõige tähtsam on, et laadimise pärast poleks vaja muretseda. See tähendab, et koduse laadimise võimalus võiks olemas olla. Isegi kui inimene mõtleb, et töö juures on laadimisvõimalus olemas ja saab kasutada ka avalikke laadijaid, siis kui tahta elektriautot kasutada mugavalt, on kodus laadimine A ja O. Pole ka majanduslikult ratsionaalne pidevalt avalikku elektrilaadimist kasutada, sest ega see palju hinna poolest ei erine, kui võrrelda bensiini- või diisliautode kasutamisega,» nentis automüüja.

Samuti ei saa tema sõnul üle ega ümber sellest, et vajalik infrastruktuur Eestis on veel välja ehitamisel. «Näiteks on täna traditsiooniliste kortermajade elanikele elektriautode omamine keerukas, sest puudub laadimisvõimekus. Või on perel maja küll olemas, kuid peakaitse on vaid 16 amprit, millega elektriauto laadimine on keerulisem. Siin tuleb oodata muutusi ja uusarendustes ongi laadimisvõimekuse olemasolu juba seadusega tagatud, mis on esimene samm,» rääkis Tibbing.

Nagu autoturg on muutumises, on muutumas ka tänased autoostjad. «Kui kolm aastat tagasi oli keskmine uue auto ostja 49-aastane mees, siis tänaseks on keskmise autoostja vanus kukkunud neli aastat. Era- ja äriklientide osakaalud praegu veel muutunud ei ole,» tõi ta välja.